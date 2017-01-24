Берни Экклстоун: Я уверен, что Чейз принесет пользу «Формуле-1»

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал свое увольнение с поста исполнительного директора и назначение на эту должность Чейза Кэри.

«Я горжусь бизнесом, который я построил за последние 40 лет и тем, чего добился с «Формулой-1». Я хотел бы поблагодарить всех, с кем я работал. Я очень рад, что бизнес приобритен Libery Media, которая намерена инвестировать в будущее «Королевских гонок». Я уверен, что Чейз принесет пользу этому виду спорта», - сказал Экклстоун.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.