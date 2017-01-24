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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Каролину», «Рейнджерс» - «Лос-Анджелес» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ
Регулярный чемпионат
24 января

Матч

Вашингтон - Каролина - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Стаал (Линдхольм, Ахо), 4:39 (0:1). Орлов (Кузнецов, Бураковски), 11:49 (1:1). Уильямс (Нисканен, Алзнер), 17:05 (2:1).

Место и дата

24 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Лос-Анджелес - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Пирри 11:31 (1:0).

Место и дата

24 января 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Калгари - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

24 января 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Виннипег - Анахайм - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

24 января 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Флорида

Место и дата

24 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Сан-Хосе

Место и дата

24 января 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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