НХЛ. «Вашингтон» принимает «Каролину», «Рейнджерс» - «Лос-Анджелес» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
24 января
Матч
Вашингтон - Каролина - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Стаал (Линдхольм, Ахо), 4:39 (0:1). Орлов (Кузнецов, Бураковски), 11:49 (1:1). Уильямс (Нисканен, Алзнер), 17:05 (2:1).
Место и дата
24 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Рейнджерс - Лос-Анджелес - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Пирри 11:31 (1:0).
Место и дата
24 января 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Калгари - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
24 января 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Виннипег - Анахайм - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
24 января 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 января 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция