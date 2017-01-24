Экс-технический директор «Феррари», «Беннетона» и «Хонды», бывший руководитель команды «Браун» Росс Браун назначен спортивным директором «Формулы-1».

«Вернуться в мир «Формулы-1» и внести свой вклад в дальнейший рост этого необыкновенного глобального проекта – это фантастика. Я консультировал Liberty Media последние несколько месяцев. Я с нетерпеньем жду того момента, когда начну работать с Чейзом Кэри, Шоном Братчесом и другими сотрудниками нашей команды. У нас есть беспрецедентная возможность сотрудничать с командами и промоутерами «Формулы-1» для ее улучшения, что ещё более важно, ее болельщиков», - сказал Браун.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.