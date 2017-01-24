Росс Браун назначен спортивным директором «Формулы-1»
Экс-технический
директор «Феррари», «Беннетона» и «Хонды», бывший руководитель команды «Браун»
Росс Браун назначен спортивным директором «Формулы-1».
«Вернуться в мир «Формулы-1» и внести свой вклад в
дальнейший рост этого необыкновенного глобального проекта – это фантастика. Я консультировал
Liberty Media последние несколько месяцев. Я с нетерпеньем жду того момента,
когда начну работать с Чейзом Кэри, Шоном Братчесом и другими сотрудниками
нашей команды. У нас есть
беспрецедентная возможность сотрудничать с командами и промоутерами «Формулы-1»
для ее улучшения, что ещё более важно, ее болельщиков», - сказал Браун.
Напомним, американская
корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по
приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором «Королевских
гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен
почетным президентом и консультантом совета директоров.