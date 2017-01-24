Шон Братчес назначен коммерческим директором «Формулы-1»

Коммерческим директором «Формулы-1» назначен Шон Братчес.

«Я очень рад присоединиться к «Формуле-1» и внести свой вклад в дальнейшее развитие этого необыкновенного вида спорта. Я удивлен многообразием возможностей существенного роста этого проекта. Работа в с текущими и будущими спонсорами, правообладателями телевизионных прав, для создания цифровых и локальных событий, чтобы улучшить «Формулу-1» для болельщиков», - сказал Братчес.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри, спортивным директором назначен Росс Браун, а Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.