Сергей Орешкин: Первый период предопределил итоговый результат

Как главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов травил байки и раскрывал «государственные» тайны после разгрома «Спартака» - 6:1.

Дмитрий Квартальнов: Спросил Знарка о сборной. А он – на-на-на и улетел! (видео)

Дмитрий Квартальнов: Спросил Знарка о сборной. А он – на-на-на и улетел! (видео) Как главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов травил байки и раскрывал «государственные» тайны после разгрома «Спартака» - 6:1.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил, почему форвард армейцев Иван Телегин не примет участия в ближайших матчах.

Дмитрий Квартальнов: Телегина на выезд не берем. Ему жену из роддома забирать

Дмитрий Квартальнов: Телегина на выезд не берем. Ему жену из роддома забирать Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил, почему форвард армейцев Иван Телегин не примет участия в ближайших матчах.

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин в матче с «Трактором» (6:2) провел свою тысячную игру.

Защитник московского «Динамо» Никулин провел свой 1000-й матч Защитник московского «Динамо» Илья Никулин в матче с «Трактором» (6:2) провел свою тысячную игру.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Динамо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин: Всегда проигрывают тренеры, ответственности с себя не снимаем

Анвар Гатиятулин: Всегда проигрывают тренеры, ответственности с себя не снимаем Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Динамо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своих подопечных от «Северстали» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Петерис Скудра: Слабо сыграли, много индивидуальных ошибок, поэтому такой результат Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своих подопечных от «Северстали» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Гулявцев: Мы просто бьемся в каждом матче

Александр Гулявцев: Мы просто бьемся в каждом матче Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своих подопечных от «Магнитки» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Кудашов: Не хочу делить команду на звенья Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своих подопечных от «Магнитки» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренере магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своих подопечных над «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Илья Воробьев: С «Локомотивом» получилась серьезная игра уровня плей-офф. Главный тренере магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своих подопечных над «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

После разгрома «Спартака» в дерби с ЦСКА (1:6) главному тренеру красно-белых Алексею Ярушкину пришлось отвечать на неудобные вопросы.

«Наш метод – разговоры». Как тренер «Спартака» оправдывался за девятое поражение После разгрома «Спартака» в дерби с ЦСКА (1:6) главному тренеру красно-белых Алексею Ярушкину пришлось отвечать на неудобные вопросы.

Дмитрий Квартальнов: О неуважении к «Спартаку» речи нет. Просто дали Сорокину отдохнуть

Дмитрий Квартальнов: О неуважении к «Спартаку» речи нет. Просто дали Сорокину отдохнуть Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Спартаком» (6:1).

После матча спартаковцы покаялись, вратарь Трушков выразил надежду выйти в стартовом составе, армеец Да Коста остался доволен возвращением.

«Мы заслужили таких слов от болельщиков». Оправдания игроков «Спартака» После матча спартаковцы покаялись, вратарь Трушков выразил надежду выйти в стартовом составе, армеец Да Коста остался доволен возвращением.

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию, согласно которой и.о. главного тренера Алексей Ярушкин был отправлен в отставку после поражения в московском дерби от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Жамнов опроверг информацию об отставке Ярушкина Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию, согласно которой и.о. главного тренера Алексей Ярушкин был отправлен в отставку после поражения в московском дерби от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Буцаев: Со второго периода матча против СКА «Сочи» начал делать очень-очень много технических ошибок

Вячеслав Буцаев: Со второго периода матча против СКА «Сочи» начал делать очень-очень много технических ошибок Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

Олег Знарок: Вы думаете, что я вам расскажу, какие вещи меня беспокоят перед плей-офф?

Олег Знарок: Вы думаете, что я вам расскажу, какие вещи меня беспокоят перед плей-офф? Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:0).

Дубль Капризова не спас «Салават» от гостевого поражения в матче с «Витязем», хозяева отыгрались с 0:3

Дубль Капризова не спас «Салават» от гостевого поражения в матче с «Витязем», хозяева отыгрались с 0:3 Хоккеисты «Витяза» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым».

Московское дерби «Спартака» с ЦСКА (1:6) превратилось в бесконечный грандиозный скандал. Никогда не берите с собой детей на эти матчи!

«Спартак», это позор! Хоровой мат с трибун, драка с полицией, 1:6 на табло…

«Спартак», это позор! Хоровой мат с трибун, драка с полицией, 1:6 на табло… Московское дерби «Спартака» с ЦСКА (1:6) превратилось в бесконечный грандиозный скандал. Никогда не берите с собой детей на эти матчи!

«Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, уступив в девятом матче кряду «Спартак» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ крупно уступил ЦСКА.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сочи» в гостях со счетом 4:0.

СКА победил «Сочи», Коскинен оформил третий шатаут в сезоне В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сочи» в гостях со счетом 4:0.