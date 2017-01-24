Сергей Орешкин: Первый период предопределил итоговый результат
Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу
своей команды над «Трактором» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хочу поздравить команду и болельщиков с победой. Первый период предопределил итоговый результат. Хорошо играли в большинстве и в меньшинстве здорово отыграли, реализовывали моменты — это главное. Немного провалили второй период, много в своей зоне играли и в средней зоне делали ошибки. Много скатывались, но реализовывали моменты», - сказал Орешкин на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Динамо - Трактор - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Кашпар (Терещенко, Карсумс), 5:37 (1:0 - бол.). Хиетанен (Терещенко, Кашпар), 8:56 (2:0 - бол.). Фёдоров (Цветков), 16:31 (3:0 - бол.). Якуценя (Рой, Щехура), 27:38 (3:1). Карпов (Брюквин), 28:05 (4:1). Подшендялов (Горовиков, Рылов), 38:15 (5:1). Хиетанен (Галимов), 47:29 (6:1). Петров Ю. 59:49 (6:2 - мен.).
Место и дата
23 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция