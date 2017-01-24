Анвар Гатиятулин: Всегда проигрывают тренеры, ответственности с себя не снимаем

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Динамо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Наверное, результат предопределила игра в неравных составах. Три большинства у соперника в первом периоде мы пропустили, во втором периоде пытались переломить ситуацию, сыграть активнее. Забили, тут же пропустили, а дальше уже не смогли ничего сделать. Теме не менее готовимся, впереди игры, разберем ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать.

Конечно, всегда проигрывают тренеры, ответственности с себя не снимаем. Павел Францоуз только ночью прилетел с Матча звёзд КХЛ, мы приняли решение дать сыграть Васе Демченко. Но его трудно винить в поражении. Мы неправильно позиционно располагались в меньшинстве. Ждём возвращения Кручинина со дня на день, его очень не хватает. Возможно, появится в Ярославле. Что касается Кольцова, то у нас не такая длинная скамейка, чтобы всем давать отдыхать. Для нас это роскошь. Все, кто есть, готовятся к каждой игре», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.