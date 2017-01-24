Анвар Гатиятулин: Всегда проигрывают тренеры, ответственности с себя не снимаем
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал
поражение своих подопечных от московского «Динамо» (2:6) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
«Наверное, результат предопределила игра в неравных
составах. Три большинства у соперника в первом периоде мы пропустили, во втором
периоде пытались переломить ситуацию, сыграть активнее. Забили, тут же
пропустили, а дальше уже не смогли ничего сделать. Теме не менее готовимся,
впереди игры, разберем ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать.
Конечно, всегда проигрывают тренеры, ответственности с себя не снимаем. Павел Францоуз только ночью прилетел с Матча звёзд КХЛ, мы приняли решение дать сыграть Васе Демченко. Но его трудно винить в поражении. Мы неправильно позиционно располагались в меньшинстве. Ждём возвращения Кручинина со дня на день, его очень не хватает. Возможно, появится в Ярославле. Что касается Кольцова, то у нас не такая длинная скамейка, чтобы всем давать отдыхать. Для нас это роскошь. Все, кто есть, готовятся к каждой игре», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Динамо - Трактор - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Кашпар (Терещенко, Карсумс), 5:37 (1:0 - бол.). Хиетанен (Терещенко, Кашпар), 8:56 (2:0 - бол.). Фёдоров (Цветков), 16:31 (3:0 - бол.). Якуценя (Рой, Щехура), 27:38 (3:1). Карпов (Брюквин), 28:05 (4:1). Подшендялов (Горовиков, Рылов), 38:15 (5:1). Хиетанен (Галимов), 47:29 (6:1). Петров Ю. 59:49 (6:2 - мен.).
Место и дата
23 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция