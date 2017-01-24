Защитник московского «Динамо» Никулин провел свой 1000-й матч
Защитник московского «Динамо» Илья Никулин в матче с «Трактором»
(6:2) провел свою тысячную игру.
На матче с челябинской командой Никулин выступил в ранге
капитана команды.
«Статистику не вел, но меня предупредили, что будет 1000-й матч. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, которые неожиданно сделали такой приятный сюрприз, поздравили меня и подарили мне памятный подарок. Целью было скорее выиграть сегодня, а 1000-й матч - это всего лишь статистический этап, поэтому никаких особых эмоций я по этому поводу не испытываю», - поделился впечатлениями Никулин.
Свою хоккейную карьеру Илья начинал в фарм-клубе московского «Динамо» и тверском ТХК. В 2000-м году стал игроком команды мастеров, а с 2005 по 2015 входил в состав казанского «Ак Барса», вместе с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). За эти годы Илья стал одним из лучших российских защитников и постоянным участником международных соревнований в составе сборной России. С мая 2015 года Никулин выступает вновь за московское «Динамо».
Матч
Динамо - Трактор - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Кашпар (Терещенко, Карсумс), 5:37 (1:0 - бол.). Хиетанен (Терещенко, Кашпар), 8:56 (2:0 - бол.). Фёдоров (Цветков), 16:31 (3:0 - бол.). Якуценя (Рой, Щехура), 27:38 (3:1). Карпов (Брюквин), 28:05 (4:1). Подшендялов (Горовиков, Рылов), 38:15 (5:1). Хиетанен (Галимов), 47:29 (6:1). Петров Ю. 59:49 (6:2 - мен.).
Место и дата
23 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция