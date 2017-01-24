Дмитрий Квартальнов: Телегина на выезд не берем. Ему жену из роддома забирать

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил, почему форвард армейцев Иван Телегин не примет участия в ближайших матчах.

- Ваньку Телегина на выезд не берем, - рассказал Дмитрий Квартальнов. - Поэтому будет ротация. Мы же все время с составом экспериментируем .

- Почему Телегин останется в Москве?

- Там личные дела. Дочка родилась, жена из роддома выписывается. Дали Ивану время немного с семьей побыть.

Напомним, что в минувшую субботу у форварда ЦСКА Ивана Телегина и известной российской певицы Пелагеи родилась дочка. Нападающий в это время находился в Уфе на Матче звезд КХЛ.



