Дмитрий Квартальнов: Телегина на выезд не берем. Ему жену из роддома забирать
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил, почему форвард армейцев Иван Телегин не примет участия в ближайших матчах.
- Ваньку Телегина на выезд не берем, - рассказал Дмитрий Квартальнов. - Поэтому будет ротация. Мы же все время с составом экспериментируем
- Почему Телегин останется в Москве?
- Там личные дела. Дочка родилась, жена из роддома выписывается. Дали Ивану время немного с семьей побыть.
Напомним, что в минувшую субботу у форварда ЦСКА Ивана Телегина и известной российской певицы Пелагеи родилась дочка. Нападающий в это время находился в Уфе на Матче звезд КХЛ.
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