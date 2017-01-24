Павлюченкова проиграла Уильямс в четвертьфинале Australian Open
Источник: Reuters
В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии российская теннисистка
Анастасия Павлюченкова проиграла американке Винус Уильямс со счетом 4:6, 6:7
(3:7).
Встреча длилась один час 47 минут. В активе россиянки три эйса,
девять двойных и 32 невынужденных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из
шести, а у ее соперницы четыре подачи на вылет, одна двойная, 29 невынужденных
и пять брейков из 10.
В полуфинале Уильямс с победительницей пары Коко Вандевеге (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
¼ финала
Уильямс В. (США) - Павлюченкова А. (Россия) - 6:4, 7:6 24 января 03:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Уильямс В. (США) - Павлюченкова А. (Россия) - 6:4, 7:6
24 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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