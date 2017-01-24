Жиба призвал лишить сборную России по волейболу золота ОИ 2012 года

Бразильский волейболист Жиба обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игр 2012 года, сообщает Globoesporte.

«Я собираюсь посмотреть, как проходит проверка заявлений Ричарда Макларена. Согласно его докладу, тысяча российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга, некоторые из них, конечно, представляют волейбол. Семь, десять, двадцать, я не знаю сколько. Поэтому и хочу лично прилететь в Швейцарию и посмотреть, что делается федерацией», - сказал Жиба.

Сообщается, что бразильский спортсмен будет добиваться лишения сборной России золотых медалей Олимпийских игр-2012. В финале волейбольного турнира российская сборная обыграла команду Бразилии.



