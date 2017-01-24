Жиба призвал лишить сборную России по волейболу золота ОИ 2012 года
Бразильский
волейболист Жиба обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и
призвал лишить их золота Олимпийских игр 2012 года, сообщает
«Я собираюсь посмотреть, как проходит проверка заявлений Ричарда Макларена.
Согласно его докладу, тысяча российских спортсменов подозреваются в
употреблении допинга, некоторые из них, конечно, представляют волейбол. Семь,
десять, двадцать, я не знаю сколько. Поэтому и хочу лично прилететь в Швейцарию
и посмотреть, что делается федерацией», - сказал Жиба.
Сообщается, что бразильский
спортсмен будет добиваться лишения сборной России золотых медалей Олимпийских
игр-2012. В финале волейбольного турнира российская сборная обыграла команду
Бразилии.
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