Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Хоккей  Амур- : -Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Того- : -ДР Конго
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Орлова и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Орлова и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду разгромил «Каролину» со счетом 6:1.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Орлов и по разу отличились Джастин Уильямс, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и Ларс Эллер, а у гостей единственную шайбу забросил Джордан Стаал.

Российский защитник хозяев льда Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 40 секунд и был признан первой звездой матча, его партнер по команде Евгений Кузнецов также заработал два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу. В активе Александра Овечкина одно очко за результативную передачу.

«Вашингтон» с 70-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 49 балов.

В следующем туре «Кэпиталз» 25 января сыграет на выезде с «Оттавой», а «Харрикейнз» 27 января примет «Лос-Анджелес».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Каролина - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Голы:

Стаал (Линдхольм, Ахо), 4:39 (0:1). Орлов (Кузнецов, Бураковски), 11:49 (1:1). Уильямс (Нисканен, Алзнер), 17:05 (2:1). Орлов (Коннолли, Бураковски), 28:06 (3:1). Кузнецов (Уильямс, Алзнер), 38:40 (4:1). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 53:30 (5:1). Эллер (Шмидт, Бураковски), 57:13 (6:1).

Место и дата

24 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Лос-Анджелес», «Виннипег» уступил «Анахайму» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари»Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Калгари» со счетом 4:0.Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛНХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей игровой недели.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Лундквист, Аткинсон и Тэйвз – звезды дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд игрового дня.Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Четыре очка Тэйвса принесли победу «Чикаго» в матче с «Ванкувером»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 4:2.НХЛ. «Чикаго» обыграл «Ванкувер», «Миннесота» уступила «Нэшвиллу» и другие матчи дняВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одержать волевую победу над «Айлендерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду в овертайме проиграл «Филадельфии» со счетом 2:3.«Коламбус» без Бобровского обыграл «Оттаву», команды забросили 13 шайб«Коламбус» без Бобровского обыграл «Оттаву», команды забросили 13 шайбВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на домашнем льду уступила в овертайме «Коламбусу» со счетом 6:7.Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 5:1.«Детройт» уступил «Рейнджерс» в овертаймеМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Рейнджерс» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 0:1 (ОТ).Александр Медведев: Для НХЛ было бы глубочайшей ошибкой не направлять своих хоккеистов на ОИЧлен совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о возможном отказе руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпийских играх 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).День в истории. Легенде «Айлендерс» и сборной Канады Майку Босси – 60!День в истории. Легенде «Айлендерс» и сборной Канады Майку Босси – 60!Сегодня исполняется 60 лет одному из лучших снайперов в истории мирового хоккея Майку Босси.Три игрока «Миннесоты» получили статус первой звезды дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Овечкин забил и догнал великого Гретцки, а «Вашингтон» чудесно спас матч (видео)Овечкин забил и догнал великого Гретцки, а «Вашингтон» чудесно спас матч (видео)Такие броски, как у Александра Овечкина, не берутся. Да вы сами посмотрите!НХЛ. «Калгари» проиграл «Эдмонтону», «Сан-Хосе» победил «Колорадо» в овертайме и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Монреаль» проиграл «Баффало», Радулов очков не набралХоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Баффало».«Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси», Проворов отдал голевой пасХоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».«Вашингтон» в овертайме дожал «Даллас», Овечкин забросил одну шайбуХоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Хоккей
Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари»
Хоккей
Дубль Орлова и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Теннис
Павлюченкова проиграла Уильямс в четвертьфинале Australian Open
Хоккей
Защитник московского «Динамо» Никулин провел свой 1000-й матч
Другие
Жиба призвал лишить сборную России по волейболу золота ОИ 2012 года
Формула-1
Чейз Кэри: Я рад занять пост исполнительного директора «Формулы-1»
Формула-1
Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке «Формулы-1»
Футбол
Денис Глушаков: Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов»
Футбол
Тунис и Сенегал вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций
все новости
Каролина
Каролинакалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орловвсе новости
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости