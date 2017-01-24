Дубль Орлова и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду разгромил «Каролину» со счетом 6:1.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Орлов и по разу отличились Джастин Уильямс, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и Ларс Эллер, а у гостей единственную шайбу забросил Джордан Стаал.

Российский защитник хозяев льда Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 40 секунд и был признан первой звездой матча, его партнер по команде Евгений Кузнецов также заработал два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу. В активе Александра Овечкина одно очко за результативную передачу.

«Вашингтон» с 70-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 49 балов.

В следующем туре «Кэпиталз» 25 января сыграет на выезде с «Оттавой», а «Харрикейнз» 27 января примет «Лос-Анджелес».

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