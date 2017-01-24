Дубль Орлова и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем
льду разгромил «Каролину» со счетом 6:1.
В составе победителей дубль оформил Дмитрий Орлов и по разу
отличились Джастин Уильямс, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и Ларс Эллер, а у
гостей единственную шайбу забросил Джордан Стаал.
Российский защитник хозяев льда Дмитрий Орлов отыграл 22
минуты 40 секунд и был признан первой звездой матча, его партнер по команде
Евгений Кузнецов также заработал два очка, забросив шайбу и отдав голевую
передачу. В активе Александра Овечкина одно очко за результативную передачу.
«Вашингтон» с 70-ю очками лидирует в Восточной конференции,
а «Каролина» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 49 балов.
В следующем туре «Кэпиталз» 25 января сыграет на выезде с «Оттавой», а «Харрикейнз» 27 января примет «Лос-Анджелес».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Каролина - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Стаал (Линдхольм, Ахо), 4:39 (0:1). Орлов (Кузнецов, Бураковски), 11:49 (1:1). Уильямс (Нисканен, Алзнер), 17:05 (2:1). Орлов (Коннолли, Бураковски), 28:06 (3:1). Кузнецов (Уильямс, Алзнер), 38:40 (4:1). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 53:30 (5:1). Эллер (Шмидт, Бураковски), 57:13 (6:1).
Место и дата
24 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция