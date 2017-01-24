КХЛ. «Адмирал» примет «Медвешчак», «Динамо» (Минск) - «Автомобилист» и другие матчи дня
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ
Регулярный чемпионат
24 января
Матч
Место и дата
24 января 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 января 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 января 20:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 января 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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