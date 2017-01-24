Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Калгари» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Назем Кадри и по одной шайбе забросили Митчелл Марнер и Зак Хайман.

Российский защитник хозяев льда Никита Зайцев отыграл 22 минуты 44 секунды и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи.

«Калгари» с 51 очком занимает восьмое место в Западной конференции, а «Торонто» расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 63 балла.

В следующем туре «Мэйпл Лифс» 26 января сыграет на выезде с «Детройтом», а «Флэймз» днем ранее встретится с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат