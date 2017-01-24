Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари»
Источник: Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем
льду обыграл «Калгари» со счетом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Назем Кадри и по одной
шайбе забросили Митчелл Марнер и Зак Хайман.
Российский защитник хозяев льда Никита Зайцев отыграл 22
минуты 44 секунды и за это время заработал два очка, отдав две результативные
передачи.
«Калгари» с 51 очком занимает восьмое место в Западной
конференции, а «Торонто» расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в
активе 63 балла.
В следующем туре «Мэйпл Лифс» 26 января сыграет на выезде с «Детройтом»,
а «Флэймз» днем ранее встретится с «Монреалем».
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