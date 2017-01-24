Вандевеге обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал Australian Open
Источник: Reuters
В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии американская
теннисистка Коко Вандевеге обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:4,
6:0.
Встреча длилась один час 23 минуты. В активе американки пять
эйсов, три двойные и 20 невынужденных ошибок, а также четыре реализованных
брейк-пойнта из 13, а у ее соперницы три подачи навылет четыре двойные и 16
невынужденных.
В полуфинале Вандевеге сыграет с соотечественницей Винус
Уильямс, которая в полуфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4,
7:6).
Турнир серии
«Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
¼ финала
Матч
Вандевеге К. (США) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:4, 6:0
Место и дата
24 января 05:00, , Онлайн-трансляция
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