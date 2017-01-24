Вандевеге обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал Australian Open

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии американская теннисистка Коко Вандевеге обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:4, 6:0.

Встреча длилась один час 23 минуты. В активе американки пять эйсов, три двойные и 20 невынужденных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из 13, а у ее соперницы три подачи навылет четыре двойные и 16 невынужденных.

В полуфинале Вандевеге сыграет с соотечественницей Винус Уильямс, которая в полуфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 7:6).

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

¼ финала