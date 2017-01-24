Четыре шайбы Марло принесли победу «Сан-Хосе над «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем льду уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:5.

В составе победителей четыре шайбы забросил Патрик Марло и единожды отличился Брент Бернс, а у хозяев льда голами отметились Джером Игинла и Никита Задоров.

Российский защитник команды из Колорадо Никита Задоров провел на льду 21 минуту 21 секунду и помимо гола, отдал результативную передачу, его партнеры по команде Михаил Григоренко и Федор Тютин записали на свой счет по одному очку за голевые передачи.

«Сан-Хосе» с 62 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 28 баллов.

В следующем туре «Шаркс» 25 января сыграет на выезде с «Виннипегом», а «Эвеланш» на следующий день примет «Ванкувер».

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