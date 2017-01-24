Четыре шайбы Марло принесли победу «Сан-Хосе над «Колорадо»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем
льду уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:5.
В составе победителей четыре шайбы забросил Патрик Марло и
единожды отличился Брент Бернс, а у хозяев льда голами отметились Джером Игинла
и Никита Задоров.
Российский защитник команды из Колорадо Никита Задоров
провел на льду 21 минуту 21 секунду и помимо гола, отдал результативную
передачу, его партнеры по команде Михаил Григоренко и Федор Тютин записали на
свой счет по одному очку за голевые передачи.
«Сан-Хосе» с 62 очками занимает четвертое место в Западной
конференции, а «Колорадо» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе
28 баллов.
В следующем туре «Шаркс» 25 января сыграет на выезде с «Виннипегом»,
а «Эвеланш» на следующий день примет «Ванкувер».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Сан-Хосе - 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Голы:
Бернс (Шлемко, Кутюр), 19:00 (0:1). Игинла (Григоренко, Задоров), 30:02 (1:1). Марло (Бедкер, Власич), 42:53 (1:2). Марло (Бернс, Кутюр), 45:57 (1:3). Марло (Бернс, Павелски), 50:35 (1:4). Задоров (Тютин, Комо), 51:57 (2:4). Марло (Власич), 56:23 (2:5).
Место и дата
24 января 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция