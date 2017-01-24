«Аризона» обыграла «Флориду», благодаря передаче Бурмистрова в овертайме
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем
льду в овертайме обыграла «Флориду» со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Кристиан Фишер,
Райан Уайт и Тобиас Ридер, забивший в овертайме, а гостей шайбы забросили
Винсент Трочек и Майкл Сгарбосса.
Российский форвард хозяев льда Александр Бурмистров отыграл
16 минут 21 секунду и заработал два очка, отдав две результативные передачи, в
том числе в овертайме.
«Аризона» с 36-ю очками занимает 13-е место в Западной
конференции, а «Флорида» расположилась на 10-й строчке на Востоке, имея в активе
50 баллов.
В следующем туре «Койоты» 27 января примут «Ванкувер», а «Пантеры»
в этот же день встретятся с «Тампой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Аризона - Флорида - 3:2 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Трочек (Киндль, Маркессо), 14:22 (0:1). Фишер (Бурмистров, Чикран), 22:03 (1:1). Уайт (Смит, Чикран), 22:15 (2:1). Сгарбосса (МакКензи, Сивиур), 26:34 (2:2). Ридер (Голигоски, Бурмистров), 60:48 (3:2).
Место и дата
24 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция