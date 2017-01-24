«Аризона» обыграла «Флориду», благодаря передаче Бурмистрова в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду в овертайме обыграла «Флориду» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Кристиан Фишер, Райан Уайт и Тобиас Ридер, забивший в овертайме, а гостей шайбы забросили Винсент Трочек и Майкл Сгарбосса.

Российский форвард хозяев льда Александр Бурмистров отыграл 16 минут 21 секунду и заработал два очка, отдав две результативные передачи, в том числе в овертайме.

«Аризона» с 36-ю очками занимает 13-е место в Западной конференции, а «Флорида» расположилась на 10-й строчке на Востоке, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре «Койоты» 27 января примут «Ванкувер», а «Пантеры» в этот же день встретятся с «Тампой».

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