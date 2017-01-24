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«Аризона» обыграла «Флориду», благодаря передаче Бурмистрова в овертайме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду в овертайме обыграла «Флориду» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Кристиан Фишер, Райан Уайт и Тобиас Ридер, забивший в овертайме, а гостей шайбы забросили Винсент Трочек и Майкл Сгарбосса.

Российский форвард хозяев льда Александр Бурмистров отыграл 16 минут 21 секунду и заработал два очка, отдав две результативные передачи, в том числе в овертайме.

«Аризона» с 36-ю очками занимает 13-е место в Западной конференции, а «Флорида» расположилась на 10-й строчке на Востоке, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре «Койоты» 27 января примут «Ванкувер», а «Пантеры» в этот же день встретятся с «Тампой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Аризона - Флорида - 3:2 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Трочек (Киндль, Маркессо), 14:22 (0:1). Фишер (Бурмистров, Чикран), 22:03 (1:1). Уайт (Смит, Чикран), 22:15 (2:1). Сгарбосса (МакКензи, Сивиур), 26:34 (2:2). Ридер (Голигоски, Бурмистров), 60:48 (3:2).

Место и дата

24 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

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