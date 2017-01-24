Макарова и Веснина завершили свое выступление на Australian Open в паре
Олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В четвертьфинале российский дуэт проиграл чешке Андрее Главачковой и китаянке Пэн Шуай в двух сетах - 5:7, 6:7 (5:7). Матч продолжался почти два часа.
В полуфинале Главачкова и Пэн Шуай поборются либо с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович, либо с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
1/4 финала
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Андреа Главачкова (Чехия)/Пэн Шуай (Китай) - 5:7, 6:7 (5:7)
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