Макарова и Веснина завершили свое выступление на Australian Open в паре

Олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В четвертьфинале российский дуэт проиграл чешке Андрее Главачковой и китаянке Пэн Шуай в двух сетах - 5:7, 6:7 (5:7). Матч продолжался почти два часа.

В полуфинале Главачкова и Пэн Шуай поборются либо с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович, либо с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

1/4 финала



Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Андреа Главачкова (Чехия)/Пэн Шуай (Китай) - 5:7, 6:7 (5:7)

