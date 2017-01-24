Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Винус Уильямс (4:6, 6:7) в четвертьфинале Australian Open.

2. Американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке «Формулы-1».

3. Берни Экклстоун отправлен в отставку, но остался в системе «Королевских гонок» в качестве почетного президента и консультанта Совета директоров.

4. Должность исполнительного директора «Формулы-1» занял Чейз Кэри. Росс Браун назначен спортивным директором «Больших призов», Шон Брачес – коммерческим директором.

5. В НХЛ в ночь с понедельника на вторник состоялось шесть матчей, в которых российские хоккеисты набрали 13 очков.

6. Дубль Дмитрия Орлова, два очка Евгения Кузнецова и передача Александра Овечкина принесли «Вашингтону» победу с разгромным счетом над «Каролиной».

7. Две передачи Никиты Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари».

8. «Колорадо» без Варламова уступил «Сан-Хосе», несмотря на два очка Задорова и передачи Михаила Григоренко и Федора Тютина, в ответ на все это четыре шайбы забросил Патрик Марло.

9. Два очка Александра Бурмистрова принесли победу «Аризоне» в матче с «Флоридой».

10. Бразильский спортсмен Жиба обвинил российских волейболистов в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игр 2012 года

Цитата дня: «Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов». Комбаров уже там, скоро попаду и я», - Денис Глушаков.

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