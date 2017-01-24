Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей
утра вторника.
1. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла
Винус Уильямс (4:6, 6:7) в четвертьфинале Australian Open.
2. Американская корпорация Liberty Media объявила о
завершении сделки по покупке «Формулы-1».
3. Берни Экклстоун отправлен в отставку, но остался в
системе «Королевских гонок» в качестве почетного президента и консультанта Совета
директоров.
4. Должность исполнительного директора «Формулы-1» занял Чейз Кэри. Росс Браун
назначен спортивным директором «Больших призов», Шон Брачес – коммерческим директором.
5. В НХЛ в ночь с понедельника на вторник состоялось шесть
матчей, в которых российские хоккеисты набрали 13 очков.
6. Дубль Дмитрия Орлова, два очка Евгения Кузнецова и
передача Александра Овечкина принесли «Вашингтону» победу с разгромным счетом
над «Каролиной».
7. Две передачи Никиты Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари».
8. «Колорадо» без
Варламова уступил «Сан-Хосе», несмотря на два очка Задорова и передачи Михаила
Григоренко и Федора Тютина, в ответ на все это четыре шайбы забросил Патрик
Марло.
9. Два очка Александра Бурмистрова принесли победу «Аризоне»
в матче с «Флоридой».
10. Бразильский спортсмен Жиба обвинил российских волейболистов
в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игр 2012 года
Цитата дня: «Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб
крокодилов». Комбаров уже там, скоро попаду и я», - Денис Глушаков.
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