Australian Open остался без россиян

Все российские теннисисты завершили свое выступление на первом в году турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня единственная россиянка, дошедшая до четвертьфинала в одиночном разряде, Анастасия Павлюченкова проиграла американке Винус Уильямс со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Олимпийские чемпионки Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина тоже не смогли пробиться в полуфинал Australian Open в парном разряде, проиграв чешке Андрее Главачковой и китаянке Пэн Шуай в двух сетах - 5:7, 6:7 (5:7).

Все остальные россияне покинули турнир на более ранних стадиях.

Завершится Открытый чемпионат Австралии 29 января мужским финалом. Женский финал пройдет 28 января.