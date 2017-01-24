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Australian Open остался без россиян

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все российские теннисисты завершили свое выступление на первом в году турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня единственная россиянка, дошедшая до четвертьфинала в одиночном разряде, Анастасия Павлюченкова проиграла американке Винус Уильямс со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Олимпийские чемпионки Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина тоже не смогли пробиться в полуфинал Australian Open в парном разряде, проиграв чешке Андрее Главачковой и китаянке Пэн Шуай в двух сетах - 5:7, 6:7 (5:7). 

Все остальные россияне покинули турнир на более ранних стадиях. 

Завершится Открытый чемпионат Австралии 29 января мужским финалом. Женский финал пройдет 28 января.  

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