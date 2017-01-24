Виктор Кудрявцев: На чемпионате Европы три первых места могут занять российские фигуристки

Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев считает, что российская фигуристка Евгения Медведева будет иметь огромное преимущество над соперницами на чемпионате Европы в Остраве.

- Женское одиночное катание – это наш невероятно сильный вид, и на чемпионате Европы три первых места могут занять наши девочки, - сказал Кудрявцев «Р-Спорт». - Медведева – безусловный фаворит, в нынешнем сезоне на соревнованиях она каталась с таким запасом относительно соперниц, что даже допущенная ошибка позволит ей занять первое место.

Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января. Медведева в прошлом сезоне стала победительницей Финала Гран-при, а также чемпионатов Европы и мира. Кроме Медведевой на чемпионате Европы из россиянок выступят Анна Погорилая и Мария Сотскова.