Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе»

Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.

Футболист присоединился к новому клубу на сборе в Турции.

В текущем сезоне 32-летний Папа Гуйе провел пять матчей за «Ростов» во всех турнирах. 6 января стало известно, что сенегалец покинул донской клуб. До «Ростова» Гуйе больше десять лет играл на Украине. Выступал за клубы «Волынь», «Металлист», «Днепр».

За сборную Сенегала центральный защитник провел пять матчей в 2012 году.

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