Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Хоккей  Амур- : -Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Того- : -ДР Конго
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе»

Источник:  ФК «Актобе»Комментарии

Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.

Футболист присоединился к новому клубу на сборе в Турции.  

В текущем сезоне 32-летний Папа Гуйе провел пять матчей за «Ростов» во всех турнирах. 6 января стало известно, что сенегалец покинул донской клуб. До «Ростова» Гуйе больше десять лет играл на Украине. Выступал за клубы «Волынь», «Металлист», «Днепр». 

За сборную Сенегала центральный защитник провел пять матчей в 2012 году.  

«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаЛига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаУЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.«Ростов» показал готовность газона «Олимпа-2» к матчу со «Спартой» (фото)«Ростов» в своем официальном твиттере показал, как на домашнем стадионе клуба ведется подготовка газона к матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты».Готовность «Ростов-Арены» составляет 70%Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов сообщил, что «Ростов-Арена», которая примет матчи чемпионата мира-2018, готова почти на 70 процентов.«Ростов» проведет четыре матча на втором сбореСтало известно точное расписание товарищеских игр «Ростова» на втором сборе.Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Ростов» завершил программу первого сбора, который проходил в Абу-ДабиВ ОАЭ футболисты «Ростова» тренировались с 6 января и провели два контрольных матча.«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017Зимнее трансферное окно сделало красно-белый клуб вторым и по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрокаРенессанс Бухарова. «Зашифрованный» «Ростов» ждет Девича и вновь выигрываетРенессанс Бухарова. «Зашифрованный» «Ростов» ждет Девича и вновь выигрываетВ четверг «Ростов» в контрольном матче обыграл китайский «Хэнань Цзянье» (3:1).Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»Дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение наказать пражскую «Спарту» закрытием гостевого сектора на ближайшем еврокубковом выездном матче команды.«Ростов» обыграл «Хэнань Цзянье»«Ростов» провел второй контрольный матч на сборе в Абу-Даби.Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Александр Тукманов: Вызывает удивление, что Новосельцев оценивается в 1 миллион рублейПрезидент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, какую сумму клуб, за который раньше выступал защитник Иван Новосельцев, получил от трансфера игрока из «Ростова» в «Зенит».Официально: Девич перешел в «Ростов»Как сообщает пресс-служба «Ростова», 33-летний нападающий Марко Девич стал игроком донской команды.Дмитрий Кириченко: На сборе «Ростова» используем систему Бердыева, которая долго применялась в «Рубине» (видео)Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о ходе подготовки команды к весеннему отрезку чемпионата России.Девич продолжит карьеру в «Ростове»«Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем, сообщил источник, знакомый с ситуацией.Защитник «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов»Защитник польского «Заглембе» Ярослав Ях отказался продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Polsatsport.День в истории. Дмитрию Кириченко – 40 лет!17 января 2017 года исполняется 40 лет одному из самых результативных нападающих в истории российского футбола, а ныне тренеру «Ростова» Дмитрию Кириченко.ФИФА на следующей неделе рассмотрит дело АзмунаПалата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) 19 января рассмотрит дело иранского нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы футболиста.С Нобоа и без проблем. «Ростов» разгромил лучший клуб Саудовской АравииС Нобоа и без проблем. «Ростов» разгромил лучший клуб Саудовской АравииЖелто-синие не оставили шансов «Аль-Хилялю» в первом контрольном матче – 4:0.
Главные новости
Хоккей
Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Легкая атлетика
Павел Колобков: Нарушений с российской стороны в ситуации с тренером Казариным нет
Легкая атлетика
Ухов подал заявку в IAAF на выступление под нейтральным флагом
Теннис
Вавринка вышел в полуфинал Australian Open
Хоккей
Орлов признан третьей звездой дня в НХЛ
Теннис
Australian Open остался без россиян
Теннис
Макарова и Веснина завершили свое выступление на Australian Open в паре
Хоккей
«Аризона» обыграла «Флориду», благодаря передаче Бурмистрова в овертайме
Хоккей
Четыре шайбы Марло принесли победу «Сан-Хосе над «Колорадо»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Актобе
Актобекалендарьстатистика
Папа Гуйе
Папа Гуйевсе новости