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Орлов признан третьей звездой дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд прошедшего игрового дня.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан третьей звездой дня в НХЛ. В матче с «Каролиной» (6:1) хоккеист совершил два броска по воротам соперника, и оба стали результативными. 

Второй звездой назван голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, отразивший все 26 бросков по своим воротам в игре с «Калгари» (4:0). 

Первая звезда - нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло, сделавший покер в игре с «Колорадо» (5:2). 

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