День в истории. Зе Луишу - 26!

Сегодня, 24 января, футболист московского «Спартака» Зе Луиш празднует свой день рождения.

Нападающему исполняется 26 лет. Форвард из Кабо-Верде дебютировал в составе красно-белых в июле 2015 года и с тех пор провел 40 матчей и забил 15 мячей.

До «Спартака» Зе Луиш выступал за венгерский «Видеотон», португальские «Брагу» и «Жил Висенте». За национальную команду форвард провел 14 матчей и забил четыре мяча.

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил нападающего.

«Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе «Спартака»!», - говорится в поздравлении красно-белых.