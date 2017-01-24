Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Хоккей  Амур- : -Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Того- : -ДР Конго
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Зе Луишу - 26!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 24 января, футболист московского «Спартака» Зе Луиш празднует свой день рождения.

Нападающему исполняется 26 лет. Форвард из Кабо-Верде дебютировал в составе красно-белых в июле 2015 года и с тех пор провел 40 матчей и забил 15 мячей. 

До «Спартака» Зе Луиш выступал за венгерский «Видеотон», португальские «Брагу» и «Жил Висенте». За национальную команду форвард провел 14 матчей и забил четыре мяча.  

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил нападающего.

«Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе «Спартака»!», - говорится в поздравлении красно-белых. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе»Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения Ловчева«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.Полузащитник «Рубина» Лестьенн стал отцом (фото)У полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна родился сын, сообщает пресс-служба казанской команды.Денис Глушаков: Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как проходит первый сбор красно-белых в зимнее межсезонье.«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил запрос «Зениту» по трансферу ДзюбыКак сообщает Corriere dello Sport, китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассматривает возможность приобретения форварда «Зенита» Артема Дзюбы.Кораблев покинул «Анжи» по состоянию здоровьяКак сообщает пресс-служба «Анжи», генеральный директор махачкалинского клуба Сергей Кораблев принял решение покинуть клуб.Телефутбол: скорее мертв, чем живТелефутбол: скорее мертв, чем живНи один матч чемпионата России по футболу 2016/17 не попал в «топы» телевизионных рейтингов по универсальной аудитории.Гендиректор «Кубани»: Господин Литвак согласился взять на себя текущие расходы. Долги будем выплачивать самиГендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал ситуацию в клубе. Как уже сообщалось, футболисты «Кубани» написали письмо президенту РФС Виталию Мутко, в котором пожаловались на многомесячные задержки зарплаты.Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио ФернандесомВице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к защитнику московского ЦСКА Марио Фернандесу.«Терек» сыграл вничью с «Заглембе» в товарищеском матче«Терек» разошелся миром с польским «Заглембе» (1:1) в товарищеском матче на сборе в Турции.Федор Смолов: Заслуженно ли футболисты получают такие бабки? Нет!Форвард «Краснодара» Федор Смолов порассуждал на тему зарплат в современном футболе.Тактическая революция в ЦСКА. Михаил Борзыкин – о работе ГончаренкоТактическая революция в ЦСКА. Михаил Борзыкин – о работе ГончаренкоОбозреватель «Советского спорта» разбирает новую тактическую модель ЦСКА, которая, вероятно, весной станет основной.Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и БушмановаРоссийский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.«Милан» заинтересован в услугах Марио ФернандесаЗащитник московского ЦСКА Марио Фернандес может переехать в чемпионат Италии.Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаЛига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаУЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.Алексей Еременко-старший: Роман готовится вернуться в футболАлексей Еременко-старший: Роман готовится вернуться в футболОтец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко-старший, а также брат футболиста Алексей, чем сейчас занимается Роман.«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионовУЕФА составил и опубликовал на своем официальном сайте таблицу Лиги чемпионов всех времен.Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за ДжафаромФутбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему его клиент Абдулла Джафар не подошел ЦСКА. Он также сказал, что клуб продолжит следить за нападающим.«Краснодар» выше «Спартака», «Зенит» ниже «Анжи»: рейтинг стадионов РФПЛ«Краснодар» выше «Спартака», «Зенит» ниже «Анжи»: рейтинг стадионов РФПЛ«Советский спорт» представляет свой рейтинг арен, на которых играют российские клубы
Главные новости
Хоккей
Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Легкая атлетика
Павел Колобков: Нарушений с российской стороны в ситуации с тренером Казариным нет
Легкая атлетика
Ухов подал заявку в IAAF на выступление под нейтральным флагом
Теннис
Вавринка вышел в полуфинал Australian Open
Хоккей
Орлов признан третьей звездой дня в НХЛ
Теннис
Australian Open остался без россиян
Теннис
Макарова и Веснина завершили свое выступление на Australian Open в паре
Хоккей
«Аризона» обыграла «Флориду», благодаря передаче Бурмистрова в овертайме
Хоккей
Четыре шайбы Марло принесли победу «Сан-Хосе над «Колорадо»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зе Луиш
Зе Луишвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости