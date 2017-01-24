Вавринка вышел в полуфинал Australian Open

Все российские теннисисты завершили свое выступление на первом в году турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open остался без россиян Все российские теннисисты завершили свое выступление на первом в году турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии.

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра

Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.