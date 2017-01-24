Вавринка вышел в полуфинал Australian Open
Швейцарец Станислас Вавринка вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В четвертьфинале теннисист, посеянный на турнире под четвертым номером, обыграл француза Жо-Уилфрида Тсонгу - 7:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 14 минут.
В полуфинале Вавринка сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с немцем Михаилом Зверевым.Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Тсонга Ж. (Франция) - 7:6, 6:4, 6:3
Место и дата
24 января 06:30, , Онлайн-трансляция
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