Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Хоккей  Амур- : -Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Того- : -ДР Конго
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ухов подал заявку в IAAF на выступление под нейтральным флагом

Источник:  Телеканал «Россия 24»Комментарии

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.

- 11 спортсменов подали заявки в IAAF на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов, вчера заявку подал Иван Ухов, - сказал глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин в эфире «Россия 24». 

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дисквалифицированный тренер Казарин мог арендовать манеж как частное лицоВ новом фильме Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, показанного немецким телеканалом ARD, новый информатор Зеппельта российский легкоатлет Андрей Дмитриев предоставил видеозапись, на которой видно, как отстраненный от работы тренер Владимир Казарин проводит занятие в легкоатлетическом манеже комплекса УралГУФКа в Челябинске с двумя спортсменами.IAAF отложила рассмотрение заявки Кучиной на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменкиАгент легкоатлетки Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отложила рассмотрение заявки спортсменки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.Еще шесть российских легкоатлетов подали заявки на выступления под нейтральным флагомШесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки в IAAF на участие в соревнованиях. Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.Министерство спорта Свердловской области проверит информацию о тренере КазаринеМинистр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что областное ведомство проверит информацию о тренере нижнетагильского легкоатлетического клуба «Спутник» Владимире Казарине, который упоминается в новом фильме немецкой компании ARD.Дмитрий Шляхтин: Дмитриев раздувает ситуацию. Мы отстранили Казарина от работыПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова легкоатлета Андрея Дмитриева. Ранее российский спортсмен заявил, что отстраненные тренеры и спортсмены, которых подозревают к причастности к применению допинга, продолжают работать, и среди них Владимир Казарин.Андрей Дмитриев: Казарин, которого отстранили из-за допингового скандала, продолжает работатьРоссийский легкоатлет Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные тренеры и спортсмены, которых подозревают к причастности к применению допинга, продолжают работать. В частности, он назвал имя тренера российских легкоатлетов Владимира Казарина.Александр Жуков: То, что российские легкоатлеты будут выступать под нейтральным флагом - нормальноПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение ряда российских легкоатлетов подать заявки в IAAF на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.Андрей Дмитриев: В чистоте Шубенкова и Кучиной сомнений нет, а к Клишиной есть вопросы. Как ее вообще допустили до Олимпиады!Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, что у него есть сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.Андрей Дмитриев: Фильм ARD будет очень невеселым для насРоссийский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, почему принял участие в картине.Немецкий телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в России 22 января22 января выйдет очередной фильм о допинге немецкой компании ARD, сообщил журналист телеканала Хайо Зеппельт в своем твиттере.Максим Дылдин: Я завершаю карьеру. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политикЧемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира в эстафете российский бегун Максим Дылдин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, объявил о завершении карьеры.Ухов первым из российских легкоатлетов выполнил норматив для участия в ЧМ-2017Олимпийский чемпион-2012 в прыжках в высоту Иван Ухов стал победителем «Рождественских стартов» в Екатеринбурге с результатом 2 метра 30 сантиметров.Валентин Балахничев: Выступать под непонятным флагом – это унизительно. Я бы не принял такогоБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал установленный IAAF регламент подачи индивидуальных заявок российскими спортсменами на участие в международных стартах.Макларен передал IAAF список из 200 имен российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допингаМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена список из 200 имен российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга.Елена Исинбаева: Допинг в России ничем не отличается от допинга в других странахОлимпийская чемпионка Елена Исинбаева подвела итоги уходящего года.Елена Исинбаева: В ситуации с отстранением от Олимпиады в Рио меня поддерживал весь мирДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева отметила неоднозначность 2016 года в своей спортивной биографии.День в истории. Михаилу Щенникову – 49 лет!24 декабря исполняется 49 лет известному советскому и российскому легкоатлету, заслуженному мастеру спорта Михаилу Щенникову.Баздырева дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилКак сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), российская легкоатлетка Анастасия Баздырева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.Кучина подала заявку для участия в международных стартах под нейтральным флагомЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку для участия в международных стартах.Чемпионат России в 2017 году пройдет в ЖуковскомЧемпионат России по легкой атлетике 2017 года, который станет отборочным стартом на чемпионат мира в Лондоне, пройдет в середине июля в Жуковском, сообщает «Р-Спорт».
Главные новости
Хоккей
Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!

Легкая атлетика
Павел Колобков: Нарушений с российской стороны в ситуации с тренером Казариным нет
Легкая атлетика
Ухов подал заявку в IAAF на выступление под нейтральным флагом
Теннис
Вавринка вышел в полуфинал Australian Open
Хоккей
Орлов признан третьей звездой дня в НХЛ
Теннис
Australian Open остался без россиян
Теннис
Макарова и Веснина завершили свое выступление на Australian Open в паре
Хоккей
«Аризона» обыграла «Флориду», благодаря передаче Бурмистрова в овертайме
Хоккей
Четыре шайбы Марло принесли победу «Сан-Хосе над «Колорадо»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Иван Ухов
Иван Уховвсе новости