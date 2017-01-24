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Павел Колобков: Нарушений с российской стороны в ситуации с тренером Казариным нет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона не нарушала правил в ситуации с временно отстраненным тренером легкоатлетов Владимиром Казариным.

- Казарин не является тренером сборной команды, не работает в Центре спортивной подготовки, не получает зарплату. Вполне вероятно за свои деньги он где-то кого-то тренировал. С этой историей надо разбираться, но ни со стороны региона, ни со стороны министерства спорта здесь нарушений нет, - сказал Колобков в интервью «Р-Спорт». 

22 января немецкий телеканал ARD презентовал новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Информатором стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, который рассказывает в фильме о дисквалифицированных российских тренерах, продолжающих работать на профессиональном уровне, несмотря на отстранение. Речь идет о Владимире Казарине. Он был отстранен от спортивной деятельности еще после первого фильма ARD, но, по словам Дмитриева, продолжает работать с российскими спортсменами.  

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