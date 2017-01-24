Игорь Игнатушкин: СКА – такая же команда, как и все остальные, играть с ней можно
Нападающий «Сочи»
Игорь Игнатушкин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата
КХЛ против СКА (0:4).
- Пропустили три гола в меньшинстве, знали, что у СКА сильное
большинство, и мы не можем себе позволять столько удаляться и столько играть в
меньшинстве, ведь рано или поздно они все равно забьют. Думаю, что большинство
предрешило исход матча, но в целом играть с ними можно, СКА - такая же команда,
как и все остальные, - приводит слова Игнатушкина официальный сайт «Сочи».
Напомним, СКА обыграл «Сочи» со счетом 4:0. За петербургский
клуб отличились Виктор Тихонов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Павел Дацюк.
После
52 игр армейцы со 121 очком идут на первом месте в турнирной таблице Западной
конференции, сочинцы с 77 очками занимают девятую строчку.
Следующий матч СКА проведет 25 января в Москве против «Спартака», «Сочи» в тот же день примет «Северсталь».