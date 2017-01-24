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Игорь Игнатушкин: СКА – такая же команда, как и все остальные, играть с ней можно

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Нападающий «Сочи» Игорь Игнатушкин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

- Пропустили три гола в меньшинстве, знали, что у СКА сильное большинство, и мы не можем себе позволять столько удаляться и столько играть в меньшинстве, ведь рано или поздно они все равно забьют. Думаю, что большинство предрешило исход матча, но в целом играть с ними можно, СКА - такая же команда, как и все остальные, - приводит слова Игнатушкина официальный сайт «Сочи».

Напомним, СКА обыграл «Сочи» со счетом 4:0. За петербургский клуб отличились Виктор Тихонов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Павел Дацюк.

После 52 игр армейцы со 121 очком идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, сочинцы с 77 очками занимают девятую строчку.

Следующий матч СКА проведет 25 января в Москве против «Спартака», «Сочи» в тот же день примет «Северсталь». 

Матч

ХК Сочи - СКА - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы:

Тихонов (Каблуков), 27:03 (0:1). Гусев (Ковальчук), 33:00 (0:2 - бол.). Дадонов (Ковальчук, Гусев), 45:25 (0:3 - бол.). Дацюк (Войнов), 56:35 (0:4 - бол.).

Место и дата

23 января 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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