Игорь Игнатушкин: СКА – такая же команда, как и все остальные, играть с ней можно

Нападающий «Сочи» Игорь Игнатушкин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

- Пропустили три гола в меньшинстве, знали, что у СКА сильное большинство, и мы не можем себе позволять столько удаляться и столько играть в меньшинстве, ведь рано или поздно они все равно забьют. Думаю, что большинство предрешило исход матча, но в целом играть с ними можно, СКА - такая же команда, как и все остальные, - приводит слова Игнатушкина официальный сайт «Сочи».

Напомним, СКА обыграл «Сочи» со счетом 4:0. За петербургский клуб отличились Виктор Тихонов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Павел Дацюк.

После 52 игр армейцы со 121 очком идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, сочинцы с 77 очками занимают девятую строчку.

Следующий матч СКА проведет 25 января в Москве против «Спартака», «Сочи» в тот же день примет «Северсталь».