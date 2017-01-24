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Сергей Тетюхин: Удивлен словами Жибы, он адекватный уважаемый человек

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин удивлен словам бразильца Жибы, который обвинил сборную России в применении допинга на Играх-2012.

- Странно, я очень удивлен. Насколько я знаю Жибу, это адекватный уважаемый человек, который поиграл в России. Возможно, это какие-то несостыковки в переводе, или его неверно поняли журналисты, - сказал Тетюхин «Р-Спорт». 

Ранее в СМИ появилась новость, что бразильский волейболист Жиба обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игр 2012 года. 

Напомним, в финале волейбольного турнира Олимпиады в Лондоне российская сборная обыграла команду Бразилии. 

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