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Марло стал 12-м игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола за период

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил четыре шайбы в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2). 37-летний канадец стал 12-м игроком в истории лиги, который добился такого результата.

Первую и четвертую шайбу Марло разделили 13 минут 30 секунд. В последний раз четыре гола за период забивал форвард «Питтсбурга» Марио Лемье. Это произошло 26 января 1997 года в матче с «Монреалем».

Добавим также, что Марло забросил свою 96-ю победную шайбу в карьере и сравнялся по этому показателю со шведом Матсом Сундином, выйдя на десятое место в истории НХЛ.

«Сан-Хосе» впервые в сезоне одержал пять побед подряд и остался на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, отставая на одно очко от «Анахайма». 

Матч

Колорадо - Сан-Хосе - 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы:

Бернс (Шлемко, Кутюр), 19:00 (0:1). Игинла (Григоренко, Задоров), 30:02 (1:1). Марло (Бедкер, Власич), 42:53 (1:2). Марло (Бернс, Кутюр), 45:57 (1:3). Марло (Бернс, Павелски), 50:35 (1:4). Задоров (Тютин, Комо), 51:57 (2:4). Марло (Власич), 56:23 (2:5).

Место и дата

24 января 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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