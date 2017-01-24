Марло стал 12-м игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола за период

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил четыре шайбы в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2). 37-летний канадец стал 12-м игроком в истории лиги, который добился такого результата.

Первую и четвертую шайбу Марло разделили 13 минут 30 секунд. В последний раз четыре гола за период забивал форвард «Питтсбурга» Марио Лемье. Это произошло 26 января 1997 года в матче с «Монреалем».

Добавим также, что Марло забросил свою 96-ю победную шайбу в карьере и сравнялся по этому показателю со шведом Матсом Сундином, выйдя на десятое место в истории НХЛ.

«Сан-Хосе» впервые в сезоне одержал пять побед подряд и остался на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, отставая на одно очко от «Анахайма».