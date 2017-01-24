Петр Петров проведет титульный бой против Терри Флэнагана
Российский боксер Петр Петров проведет бой против чемпиона WBO в легком весе британца Терри Флэнагана.
Поединок пройдет на закрытой спортивной площадке Великобритании «Манчестер Арене» 8 апреля.
На профессиональном ринге 33-летний Петров одержал 38 побед (19 нокаутом), потерпел 4 поражения, 2 поединка закончил в ничью. 27-летний Флэннаган выиграл все свои 32 боя, 13 побед одержал нокаутом.
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