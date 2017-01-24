Петр Петров проведет титульный бой против Терри Флэнагана

Британский боксер Терри Флэнеган защитил титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе против соотечественника Дерри Мэтьюза.

Терри Флэнеган вновь перебоксировал Мэтьюза Британский боксер Терри Флэнеган защитил титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе против соотечественника Дерри Мэтьюза.