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Петр Петров проведет титульный бой против Терри Флэнагана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Петр Петров проведет бой против чемпиона WBO в легком весе британца Терри Флэнагана.

Поединок пройдет на закрытой спортивной площадке Великобритании «Манчестер Арене» 8 апреля.

На профессиональном ринге 33-летний Петров одержал 38 побед (19 нокаутом), потерпел 4 поражения, 2 поединка закончил в ничью. 27-летний Флэннаган выиграл все свои 32 боя, 13 побед одержал нокаутом.

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