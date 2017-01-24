Анастасия Павлюченкова: У меня было достаточно шансов в матче с Уильямс

27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова после поражения от Винус Уильямс из США (4:6, 6:7 (3:7)) в четвертьфинале турнира «Большого шлема» Australian Open подвела итоги своего выступления в Мельбурне.

«Испытываю смешанные чувства. В первую очередь, я, конечно, расстроена из-за поражения. Мне кажется, у меня было достаточно шансов в этом матче. Я не использовала много возможностей в первом сете, а также во втором – на тайбрейке. Это расстраивает.

В то же время я провела здесь отличную неделю, и у меня получился великолепный старт сезона, включая турнир в Сиднее. Впервые я дошла до четвертьфинала на Australian Open. Думаю, это можно считать хорошим началом сезона. Буду стараться прибавлять и сыграть лучше на следующих турнирах», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт Australian Open.

Напомним, ранее в этом году 25-летняя российская теннисистка проиграла Юлии Гергес из Германии в первом круге турнира в Окленде и дошла до четвертьфинала турнира в Сиднее.