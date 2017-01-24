Аванесян проведет защиту титула против Питерсона

28-летний россиянин Давид Аванесян проведет бой в первом полусреднем весе против 33-летнего американца Ламонта Питерсона.

Поединок пройдет в Цинциннати 18 февраля.

Примечательно, что не совсем понятен статус боя. У Аванесяна был титул временного чемпиона мира по версии WBA. Однако организация в конце прошлого года объявила о том, что считает россиянина регулярным чемпионом. При этом на кону будет стоять именно временный титул.

Напомним, что на счету Аванесяна 22 победы (11 досрочно), 1 поражение и 1 ничья. На счету Питерсона 34 победы (17 досрочно), 3 поражения и 1 ничья.

Этот бой будет показан на телеканале «Боец».