Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Хоккей  Амур- : -Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Того- : -ДР Конго
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чемпион Европы по боксу арестован по делу о двойном убийстве

Источник:  Лента.РуКомментарии

В Карачаево-Черкесии арестован чемпион Европы по боксу Игорь Алборов, подозреваемый в двойном убийстве, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев. 

Убийство 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева было совершено в ноябре 2016 года в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. По словам обвиняемых, преступление они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Хоккей
Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Футбол
Видео дня: Глушаков попробовал себя в роли журналиста
Теннис
Анастасия Павлюченкова: У меня было достаточно шансов в матче с Уильямс
Волейбол
Владимир Алекно: Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуану
Легкая атлетика
Павел Колобков: Нарушений с российской стороны в ситуации с тренером Казариным нет
Легкая атлетика
Ухов подал заявку в IAAF на выступление под нейтральным флагом
Теннис
Вавринка вышел в полуфинал Australian Open
Хоккей
Орлов признан третьей звездой дня в НХЛ
Теннис
Australian Open остался без россиян
все новости