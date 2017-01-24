Чемпион Европы по боксу арестован по делу о двойном убийстве

В Карачаево-Черкесии арестован чемпион Европы по боксу Игорь Алборов, подозреваемый в двойном убийстве, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.

Убийство 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева было совершено в ноябре 2016 года в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. По словам обвиняемых, преступление они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии.