Павел Бучневич: После Череповца в Нью-Йорке все по-другому

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич признался, что уже привык к жизни в Нью-Йорке.

«Первое время было непросто, очень много людей. После Череповца, конечно, все другое (улыбается). В Нью-Йорке постоянная суета, все куда-то бегут. А так мне все нравится, фанаты очень добры ко мне, все время кричат и поддерживают меня. Я уже привык к Нью-Йорку и чувствую себя хорошо в новом городе», – приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Напомним, 21-летний воспитанник «Северстали» дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. В 16 матчах регулярного чемпионата за «Рейнджерс» Бучневич набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности «+4» и шести минутах штрафа.