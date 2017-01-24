Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис- : -ЦСКА
Хоккей  Амур0 : 1Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Видео дня: Глушаков попробовал себя в роли журналиста

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков попробовал себя в роли журналиста, взяв интервью у главы пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга.

«Беру сенсационное интервью у легенды «Спартака» и ухожу в журналисты. Через 10 лет», - написал Глушаков в Instagram. 

В текущем сезоне Глушаков провел за «Спартак» 15 матчей в чемпионате России, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дзюба станет одноклубником Витселя? Свежие трансферные новости и слухиДзюба станет одноклубником Витселя? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Артем Ребров: Селихов чувствует, что его нормально приняли в «Спартаке»Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как новички команды адаптируются в коллективе.«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.День в истории. Зе Луишу - 26!Сегодня, 24 января, футболист московского «Спартака» Зе Луиш празднует свой день рождения.Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе»Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения Ловчева«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.Полузащитник «Рубина» Лестьенн стал отцом (фото)У полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна родился сын, сообщает пресс-служба казанской команды.Денис Глушаков: Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как проходит первый сбор красно-белых в зимнее межсезонье.«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил запрос «Зениту» по трансферу ДзюбыКак сообщает Corriere dello Sport, китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассматривает возможность приобретения форварда «Зенита» Артема Дзюбы.Кораблев покинул «Анжи» по состоянию здоровьяКак сообщает пресс-служба «Анжи», генеральный директор махачкалинского клуба Сергей Кораблев принял решение покинуть клуб.Телефутбол: скорее мертв, чем живТелефутбол: скорее мертв, чем живНи один матч чемпионата России по футболу 2016/17 не попал в «топы» телевизионных рейтингов по универсальной аудитории.Гендиректор «Кубани»: Господин Литвак согласился взять на себя текущие расходы. Долги будем выплачивать самиГендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал ситуацию в клубе. Как уже сообщалось, футболисты «Кубани» написали письмо президенту РФС Виталию Мутко, в котором пожаловались на многомесячные задержки зарплаты.Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио ФернандесомВице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к защитнику московского ЦСКА Марио Фернандесу.«Терек» сыграл вничью с «Заглембе» в товарищеском матче«Терек» разошелся миром с польским «Заглембе» (1:1) в товарищеском матче на сборе в Турции.Федор Смолов: Заслуженно ли футболисты получают такие бабки? Нет!Форвард «Краснодара» Федор Смолов порассуждал на тему зарплат в современном футболе.Тактическая революция в ЦСКА. Михаил Борзыкин – о работе ГончаренкоТактическая революция в ЦСКА. Михаил Борзыкин – о работе ГончаренкоОбозреватель «Советского спорта» разбирает новую тактическую модель ЦСКА, которая, вероятно, весной станет основной.Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и БушмановаРоссийский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.«Милан» заинтересован в услугах Марио ФернандесаЗащитник московского ЦСКА Марио Фернандес может переехать в чемпионат Италии.Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаЛига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаУЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Теннис
Федерер обыграл Зверева и вышел в полуфинал Australian Open
Футбол
Юрген Клопп: Я сделаю все возможное, чтобы помочь Джеррарду стать сильным тренером
Футбол
Защитник «Интера», которым интересуется «Зенит», хочет играть в Англии
Футбол
Артем Ребров: Селихов чувствует, что его нормально приняли в «Спартаке»
Футбол
Видео дня: Глушаков попробовал себя в роли журналиста
Теннис
Анастасия Павлюченкова: У меня было достаточно шансов в матче с Уильямс
Волейбол
Владимир Алекно: Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуану
Легкая атлетика
Павел Колобков: Нарушений с российской стороны в ситуации с тренером Казариным нет
Легкая атлетика
Ухов подал заявку в IAAF на выступление под нейтральным флагом
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости