Видео дня: Глушаков попробовал себя в роли журналиста
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков попробовал себя в роли журналиста, взяв интервью у главы пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга.
«Беру сенсационное интервью у легенды «Спартака» и ухожу в журналисты. Через 10 лет», - написал Глушаков в Instagram.
Беру сенсационное интервью у легенды Спартака и ухожу в журналисты. Через 10 лет!☝🏼😂#леонид #федорович #трахтенберг #легенда #спартак #журналист #краснобелыйнавсегда #спартакмосква #это #жизнь #любовь #любовьвсейжизни #spartak #moscow #repost #москва #столица #футбол #болельщики #фратрия #команда #сборы #абудаби #эмираты #fcsm #оаэ#видео#матчтв #всенаматч
В текущем сезоне Глушаков провел за «Спартак» 15 матчей в чемпионате России, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
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