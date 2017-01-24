Винус Уильямс: Я хочу быть чемпионом, особенно в этом году

17-я ракетка мира Винус Уильямс высказалась о выходе в полуфинал Australian Open после победы над Анастасией Павлюченковой из России (6:4, 7:6 (7:3)).

«Для меня полуфинал – это такая же ступенька, как любой другой раунд. Это возможность пройти дальше. Турнир далеко не закончен. Определенно начинается самое интересное. Я чувствую, что показываю теннис, который позволяет добиваться желаемых результатов.

Верю ли я в свою победу на турнире? Почему бы мне так не думать? Я стараюсь верить. Или мне нужно смотреть на другую сторону корта и считать, что соперник заслуживает этого больше? Это не тот настрой, который делает чемпионов. А я хочу быть чемпионом, особенно в этом году. Настрой, с которым я выхожу на корт: я заслуживаю победы», – приводит слова Уильямс официальный сайт Australian Open.

Напомним, в полуфинале 36-летняя Уильямс сыграет с другой представительницей США – Коко Вандевеге, которая занимает 35-е место в рейтинге WTA.