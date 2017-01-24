Игорь Казиков: Все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 были чистые

Заместитель руководителя российской делегации на Играх-2012 Игорь Казиков заявил, что все допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года дали отрицательный результат.

Ранее в СМИ появилась новость, что бразильский волейболист Жиба обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игр 2012 года.

- Там были все допинг-пробы, никаких вопросов не было, - сказал Казаков ТАСС. - Вот чего сейчас об этом вспоминать? Мало ли кто в чем обвинил, что мы теперь на это все так будем реагировать?

Напомним, в финале волейбольного турнира Олимпиады в Лондоне российская сборная обыграла команду Бразилии.