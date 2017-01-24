Артем Ребров: Селихов чувствует, что его нормально приняли в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как новички команды адаптируются в коллективе.

«Места себе в автобусе нашли, друзей нашли, общаться есть с кем. Тренируются, подсказывают – все хорошо. С Селиховым понятно: с нами, вратарями, никаких проблем нет. Чувствует, что нормально приняли. Джикию сразу Джано к себе взял. Они в одном номере живут, играют в компьютерные игры. То есть диалог есть. Адриано с бразильцами – никаких проблем. Самедова мы также знаем – по сборной. В бытовом плане ребята хорошо себя чувствуют. И на поле будет все хорошо. Они обязательно нам помогут», – сказал Ребров в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Спартак» подписал четырех игроков: вратаря Александра Селихова, защитника Георгия Джикию (оба – «Амкар»), полузащитника Александра Самедова («Локомотив») и форварда Луиса Адриано («Милан», Италия).