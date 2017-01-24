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Соколова попросила руководство Краснодарского края решить финансовые проблемы «Динамо»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратная чемпионка мира Любовь Соколова призвала руководство Краснодарского края решить финансовые проблемы женского волейбольного клуба «Динамо» из Краснодара.

- Это очень грустная и трагичная новость. Команда играет в экстремальных условиях. Очень жаль, что так происходит. Я очень переживаю за краснодарское «Динамо», я три года отыграла в этом клубе. И передо мной есть задолженность. К этой проблеме должно присоединиться руководство Краснодарского края, новый губернатор края. Мы очень рассчитываем на него. Клуб с большой историей, хотелось бы, чтобы клуб выжил и все наладилось. Надо, чтобы регион присоединился к решению финансовых проблем «Динамо», - сказала Соколова «Р-Спорт». 

Соколова за краснодарское «Динамо» с 2013 по 2016 годы. Соколова заявила, что перед ней осталась задолженность за семь месяцев.

- Передо мной тоже большая задолженность – за семь месяцев, плюс премии. Денег я тоже не получаю. Безусловно, в таких условиях непросто жить и хотелось бы получить зарплату за тот труд, который был вложен в клуб, в регион. Я завершила карьеру и напоследок такое расстройство. Очень неприятно. Хотелось бы, чтобы все скорее наладилось у клуба, - добавила Соколова.

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