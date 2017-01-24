Дмитрий Орлов: Мы думаем об обороне, стараемся не бежать постоянно в атаку
Защитник «Вашингтона»
Дмитрий Орлов подвел итог матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1),
в котором он сделал дубль.
«Мы думаем об обороне, стараемся не бежать постоянно в атаку. Тренер говорит нам, что нам нужно быть умнее. Если есть возможность, можно идти вперед, но не играть глупо, не допускать потерь. Нужно играть просто, тогда будет все хорошо», – приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.
Отметим, что 25-летний российский защитник во второй раз в карьере забил два гола за игру.
Теперь на счету Орлова 23 (4+19) очка в 47 матчах при показателе полезности «+19» и 30 минутах штрафа.
Матч
Вашингтон - Каролина - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Стаал (Линдхольм, Ахо), 4:39 (0:1). Орлов (Кузнецов, Бураковски), 11:49 (1:1). Уильямс (Нисканен, Алзнер), 17:05 (2:1). Орлов (Коннолли, Бураковски), 28:06 (3:1). Кузнецов (Уильямс, Алзнер), 38:40 (4:1). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 53:30 (5:1). Эллер (Шмидт, Бураковски), 57:13 (6:1).
Место и дата
24 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция