Дмитрий Орлов: Мы думаем об обороне, стараемся не бежать постоянно в атаку

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подвел итог матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1), в котором он сделал дубль.

«Мы думаем об обороне, стараемся не бежать постоянно в атаку. Тренер говорит нам, что нам нужно быть умнее. Если есть возможность, можно идти вперед, но не играть глупо, не допускать потерь. Нужно играть просто, тогда будет все хорошо», – приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 25-летний российский защитник во второй раз в карьере забил два гола за игру.

Теперь на счету Орлова 23 (4+19) очка в 47 матчах при показателе полезности «+19» и 30 минутах штрафа.