Гарбинье Мугуруса: Когда у соперника хороший день, с этим трудно что-то поделать
Седьмая ракетка мира
Гарбинье Мугуруса оценила свое выступление на Australian Open после поражения в четвертьфинале от
Коко Вандевеге из США (4:6, 0:6).
«У меня нет никаких сожалений в связи с моей игрой. Когда ты играешь с соперником, который имеет такую мощь, может выполнять такие удары, и у нее еще хороший день, с этим трудно что-то поделать. Я сделала на корте все, что могла, поэтому довольна этим.
Я очень рада тем, как начала сезон. Я усиленно тренировалась, чтобы добиться такого результата. Никогда не знаешь, как в итоге все получится, но я довольна тем, как выступила на двух турнирах.
Хотя я была не готова на сто процентов и не знала, как далеко смогу пройти здесь, думаю, мне удалось пройти достаточно далеко», – приводит слова Мугурусы официальный сайт Australian Open.
Напомним, ранее в этом году 23-летняя испанская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Брисбене.
Матч
Вандевеге К. (США) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:4, 6:0
Место и дата
24 января 05:00, , Онлайн-трансляция