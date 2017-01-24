Гарбинье Мугуруса: Когда у соперника хороший день, с этим трудно что-то поделать

Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса оценила свое выступление на Australian Open после поражения в четвертьфинале от Коко Вандевеге из США (4:6, 0:6).

«У меня нет никаких сожалений в связи с моей игрой. Когда ты играешь с соперником, который имеет такую мощь, может выполнять такие удары, и у нее еще хороший день, с этим трудно что-то поделать. Я сделала на корте все, что могла, поэтому довольна этим.

Я очень рада тем, как начала сезон. Я усиленно тренировалась, чтобы добиться такого результата. Никогда не знаешь, как в итоге все получится, но я довольна тем, как выступила на двух турнирах.

Хотя я была не готова на сто процентов и не знала, как далеко смогу пройти здесь, думаю, мне удалось пройти достаточно далеко», – приводит слова Мугурусы официальный сайт Australian Open.

Напомним, ранее в этом году 23-летняя испанская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Брисбене.