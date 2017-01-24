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Защитник «Интера», которым интересуется «Зенит», хочет играть в Англии

Источник:  Gazzetta dello sportКомментарии

Защитник «Интера» Андреа Раноккиа выразил желание продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

По информации La Gazzetta dello Sport, в 28-летнем итальянце заинтересованы «Халл Сити», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о переговорах представителей «Зенита» с агентом Раноккии. В сезоне-2016/17 защитник провел 5 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

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