Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию
С 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.
Расписание трансяций чемпионата Европы
Острава, Чехия (время местное)
25 января
11.00 – 16.15 Женщины. Короткая программа
Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 14:00 (мск)
18.00 – 18.30 Церемония открытия
18.45 – 22.00 Пары. Короткая программа
Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 22:20 (мск)
26 января
12.00 – 16.30 Танцы. Короткий танец
Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 15:35 (мск)
19.00 – 22.00 Пары. Произвольная программа
Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 21:00 (мск)
27 января
11.15 – 16.30 Мужчины. Короткая программа
Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 13:15 (мск)
18.00 – 22.00 Женщины. Произвольная программа
Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 17:45 (мск)
28 января
13.30 – 17.00 Танцы. Произвольный танец
17.50 – 22.00 Мужчины. Произвольная программа
Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 18:10 (мск)
29 января
14.30 – 17.00 Показательные выступления
Состав сборной России:
Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая. Запасные: Елена Радионова, Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Александр Петров.
Спортивные пары: Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт. Запасные: Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев.
Танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Запасные: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова/Егор Базин.