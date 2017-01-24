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Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

Расписание трансяций чемпионата Европы

Острава, Чехия (время местное)

25 января

11.00 – 16.15 Женщины. Короткая программа

Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 14:00 (мск) 

18.00 – 18.30 Церемония открытия

18.45 – 22.00 Пары. Короткая программа

Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 22:20 (мск)  

26 января

12.00 – 16.30 Танцы. Короткий танец

Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 15:35 (мск)   

19.00 – 22.00 Пары. Произвольная программа

Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 21:00 (мск)    

27 января

11.15 – 16.30 Мужчины. Короткая программа

Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 13:15 (мск)    

18.00 – 22.00 Женщины. Произвольная программа

Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 17:45 (мск)    

28 января

13.30 – 17.00 Танцы. Произвольный танец

17.50 – 22.00 Мужчины. Произвольная программа

Прямая трансляция на «Матч ТВ» с 18:10 (мск)    

29 января

14.30 – 17.00 Показательные выступления

Состав сборной России:

Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая. Запасные: Елена Радионова, Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Александр Петров.

Спортивные пары: Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт. Запасные: Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев.

Танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Запасные: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова/Егор Базин.  

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