«Спартак-2» отправился на сбор в Ларнаку

Футболисты «Спартака-2» продолжат подготовку к весенней части чемпионата на сборе на Кипре, сообщает официальный сайт красно-белых.

Сегодня из Шереметьева спартаковцы взяли курс на Ларнаку, откуда доберутся до Айя-Напы. В этом небольшом кипрском городе пройдет первый зарубежный сбор «Спартака-2».

На сбор «Спартак-» отправился следующим составом: Александр Максименко, Владислав Терешкин, Александр Лихачев, Артем Мамин, Николай Рассказов, Артём Сокол, Иван Хомуха, Шамсиддин Шанбиев, Константин Щербаков, Владлен Бабаев, Зелимхан Бакаев, Игорь Леонтьев, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Константин Савичев, Артём Самсонов, Иппэй Синодзука, Борис Цыганков, Георгий Мелкадзе, Александр Руденко и Артём Федчук.

На Кипре к команде присоединится вратарь Вадим Аверкиев, трудившийся в Айя-Напе с дублем красно-белых.

Во время первого зарубежного сбора спартаковцы сыграют три контрольных матча. 28 января наша команда проведет спарринг с ФК «Шопрони» (Венгрия), 2 февраля встретится с ФК «Висла Плоцк» (Польша), а 4-го — с ФК «Олимпия Сату Маре» (Румыния).

Напомним, что после 24 туров «Спартак-2» занимает шестое место в первенстве ФНЛ, в активе команды 36 очков.