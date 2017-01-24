Юрген Клопп: Я сделаю все возможное, чтобы помочь Джеррарду стать сильным тренером

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что готов помочь бывшему капитану команды Стивену Джеррарду стать успешным тренером.

«У нас был очень хороший и очень долгий разговор, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Все лучше меня знают, что он отличный парень. Нам было важно узнать, чего хочет Стивен. Он сказал, что в будущем хочет стать тренером. Это здорово.

Со своей стороны я сказал, что сделаю все возможное, чтобы помочь ему вырасти в сильного тренера. Я готов к этому, и мне действительно этого бы хотелось.

Сейчас он будет работать в академии. Это хорошо для нас и идеально для него. Чтобы работать тренером, нужно учиться. И когда такой игрок, как Стивен Джеррард, готов к этому – это замечательная новость для футбола.

Соединив его игровой опыт с тем, чему он научится, он получит светлое будущее. Это блестяще».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что завершивший игровую карьеру Джеррард станет тренером в академии «Ливерпуля».

Джеррард выступал за «красных» с 1998 по 2015 годы, после чего провел полтора сезона в «Лос-Анджелес Гэлакси».