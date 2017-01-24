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Юрген Клопп: Я сделаю все возможное, чтобы помочь Джеррарду стать сильным тренером

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что готов помочь бывшему капитану команды Стивену Джеррарду стать успешным тренером.

«У нас был очень хороший и очень долгий разговор, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Все лучше меня знают, что он отличный парень. Нам было важно узнать, чего хочет Стивен. Он сказал, что в будущем хочет стать тренером. Это здорово.

Со своей стороны я сказал, что сделаю все возможное, чтобы помочь ему вырасти в сильного тренера. Я готов к этому, и мне действительно этого бы хотелось.

Сейчас он будет работать в академии. Это хорошо для нас и идеально для него. Чтобы работать тренером, нужно учиться. И когда такой игрок, как Стивен Джеррард, готов к этому – это замечательная новость для футбола.

Соединив его игровой опыт с тем, чему он научится, он получит светлое будущее. Это блестяще».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что завершивший игровую карьеру Джеррард станет тренером в академии «Ливерпуля».

Джеррард выступал за «красных» с 1998 по 2015 годы, после чего провел полтора сезона в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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