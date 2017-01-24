Карл Алзнер: Мы сказали Орлову, чтобы он попробовал сделать хет-трик

Защитник «Вашингтона» Карл Алзнер заявил, что игроки «столичных» хотели помочь защитнику Дмитрию Орлову сделать хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1).

«Мы ему сказали: попробуй и будет хет-трик. Но он не эгоистичен. Главной задачей было сыграть правильно. У него был шанс в третьем периоде, но он решил отдать передачу, так как видел, что партнер находился в более выгодной позиции. Вот такой классный парень этот Орлов», – приводит слова Алзнера официальный сайт НХЛ.

Напомним, 25-летний российский защитник забил по голу в первом и втором периодах и был признан первой звездой матча.