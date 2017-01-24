Карл Алзнер: Мы сказали Орлову, чтобы он попробовал сделать хет-трик
Защитник «Вашингтона»
Карл Алзнер заявил, что игроки «столичных» хотели помочь защитнику Дмитрию
Орлову сделать хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1).
«Мы ему сказали: попробуй и будет хет-трик. Но он не эгоистичен. Главной задачей было сыграть правильно. У него был шанс в третьем периоде, но он решил отдать передачу, так как видел, что партнер находился в более выгодной позиции. Вот такой классный парень этот Орлов», – приводит слова Алзнера официальный сайт НХЛ.
Напомним, 25-летний российский защитник забил по голу в первом и втором периодах и был признан первой звездой матча.
Матч
Вашингтон - Каролина - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Стаал (Линдхольм, Ахо), 4:39 (0:1). Орлов (Кузнецов, Бураковски), 11:49 (1:1). Уильямс (Нисканен, Алзнер), 17:05 (2:1). Орлов (Коннолли, Бураковски), 28:06 (3:1). Кузнецов (Уильямс, Алзнер), 38:40 (4:1). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 53:30 (5:1). Эллер (Шмидт, Бураковски), 57:13 (6:1).
Место и дата
24 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция