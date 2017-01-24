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Федерер обыграл Зверева и вышел в полуфинал Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинале 35-летний теннисист без особых проблем одержал вверх над немцем Мишей Зверевым со счетом 6:1, 7:5, 6:2. Матч продолжался полтора часа.

В полуфинале Федерер сыграет со своим соотечественником Станисласом Вавринкой. 

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд

1/4 финала

Матч

Зверев М. (Германия) - Федерер Р. (Швейцария) - 1:6, 5:7, 2:6

Место и дата

24 января 11:00, , Онлайн-трансляция

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