Федерер обыграл Зверева и вышел в полуфинал Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четвертьфинале 35-летний теннисист без особых проблем одержал вверх над немцем Мишей Зверевым со счетом 6:1, 7:5, 6:2. Матч продолжался полтора часа.
В полуфинале Федерер сыграет со своим соотечественником Станисласом Вавринкой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Зверев М. (Германия) - Федерер Р. (Швейцария) - 1:6, 5:7, 2:6
Место и дата
24 января 11:00, , Онлайн-трансляция
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