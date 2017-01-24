«Оттава» подписала новый контракт со Смитом

Форвард «Оттавы» Зак Смит подписал новый контракт с клубом.

Соглашение 28-летнего канадца с «сенаторами» стоимостью 13 миллионов долларов рассчитано на четыре года. Таким образом, среднегодовая зарплата нападающего составит 3,25 миллиона.

Смит был выбран «Оттавой» в третьем раунде драфта 2008 года под общим 79-м номером и проводит девятый сезон в системе клуба. Предстоящим летом он мог стать неограниченно свободным агентом. По действующему контракту форвард заработает 7,55 миллиона за четыре сезона.

В нынешнем сезоне Смит набрал 22 (11+11) очка в 43 матчах и имеет шансы превзойти свое личное достижение по системе «гол+пас» (36), установленное в прошлом году.

