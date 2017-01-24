Андрей Коваленко: То, что произошло вчера в «Спартаке», нас в профсоюзе шокировало

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал поведение фанатов «Спартака» в раздевалке команды перед матчем с ЦСКА (1:6).

- Откровенно говоря то, что произошло вчера в «Спартаке», нас в профсоюзе шокировало. На несколько минут раздевалку клуба профессиональной лиги превратили в какую-то забегаловку. Мат, оскорбления соперников, угрозы - не могу поверить, что все это звучало с официальной территории клуба КХЛ, а потом было во всех спортивных СМИ.

Нужно понимать, что профсоюз следит за исполнением Регламента, регулирует взаимоотношения игрока и клуба. Здесь же мы сталкиваемся с абсолютно новой ситуацией, в которой никаких административных рычагов у нас нет.

В то же время неформальные контакты у нас идут. Могу сказать, что некоторые игроки КХЛ в шоке. В знаковом для России клубе произошли вещи, которые, повторюсь, никакого отношения к профессиональной этике не имеют, - рассказал олимпийский чемпион, чемпион СССР и России Андрей Коваленко.

«Спартак» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ крупно уступил ЦСКА (1:6). Красно-белые уступили в девятом матче кряду и занимают 13-е, предпоследнее место в Западной конференции. Армейцы идут в ней вторыми.

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