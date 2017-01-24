Тибо Куртуа: Китай? Я предпочитаю играть в больших клубах, зарабатывать чуть меньше и завоевывать трофеи

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа оценил нынешний сезон «синих» и заявил, что его не интересуют предложения из Китая.

«Мне никогда не было так хорошо в «Челси», как в этом сезоне, – сказал 24-летний бельгиец. – Я хорошо чувствую себя на поле. Когда это необходимо, делаю важные сэйвы. Иногда такие моменты возникают один или два раза за матч. В предыдущем матче с «Халлом» их было немного больше. В любом случае я стараюсь быть готовым помочь команде.

За последние два года я здорово прибавил. Порой на поле возникают сложные ситуации, но я справляюсь с ними и сейчас чувствую себя очень уверенно. В команде хорошая атмосфера. Мы много шутим и подкалываем друг друга, но при этом усиленно работаем и получаем удовольствие от этого.

Некоторые игроки больше думают о том, что будут делать после окончания карьеры, и хотят, чтобы их жизнь была материально обеспечена. Но я предпочитаю играть в больших клубах, зарабатывать чуть меньше и завоевывать трофеи».

В нынешнем сезоне 24-летний Куртуа пропустил 15 голов в 22 матчах, а 13 из них провел «на ноль».